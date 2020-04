Em meio a pandemia de coronavírus no mundo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve os prazos iniciais, e os bastidores políticos no Brasil seguem com suas movimentações. No último sábado, 4 de abril, foi o prazo final para mudança de partido por parte de vereadores, a chamada janela eleitoral e também para a filiação visando as eleições.

Em Guarapari, depois que o Portal 27 publicou sobre as movimentações de partidos dos vereadores, informações sobre uma nova união política surgiu, e agora foi confirmada pelos protagonistas.

O vereador Dr. Rogério Zanon, deixou o PSB, partido de Gedson Merízio e do governador Renato Casagrande e aceitou o convite de se unir na majoritária junto ao deputado estadual Carlos Von (Avante). Rogério se filiou a Democracia Cristã (DC), partido que vai apoiar Von a prefeito.

“Iremos compor juntos a chapa majoritária. Nos juntamos com o intuito de lutarmos por uma Guarapari melhor. Este ainda não é um momento para ficarmos debatendo política, já que estamos no meio de uma pandemia. No entanto, como há alguns prazos para cumprirmos, precisamos ser transparentes nas decisões”, disse o deputado Von.

Vice? O vereador também confirmou a união, aceitou o convite e disse que com a mudança de partido, disputará junto com deputado Carlos Von. “No projeto da majoritária, temos muito mais a contribuir com a cidade e pela cidade, principalmente na área da saúde, que é minha maior bandeira. Desde o início deste mandato como vereador, venho pedindo melhorias na saúde, sugerindo mudanças e agora precisou de um momento de pandemia, para pensar em melhorar a saúde. Saúde precisa ser nossa maior preocupação”, declarou Dr. Rogério Zanon.