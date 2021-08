Organizações que possuam projetos sociais voltados para áreas como cultura, infância, adolescência, terceira idade e esporte, e que estejam em busca de incentivo para suas atividades podem se inscrever até 17 de setembro no edital 2022 do Instituto EDP, organização que coordena as ações socioambientais da EDP e da EDP Renováveis. Ao todo, a instituição disponibilizará R$ 7,6 milhões em investimento para organizações sociais de sete estados brasileiros.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela plataforma Bússola Social, disponível no site do Instituto EDP (www.institutoedp.org.br). Para participar da seleção, as organizações deverão preencher o cadastro na plataforma. Os projetos apresentados devem ter duração mínima de seis e máxima de 12 meses, além de ter suas atividades iniciadas em 2022.

A seleção vai beneficiar iniciativas em municípios da área de concessão das empresas distribuidoras de energia (Espírito Santo e São Paulo), em regiões próximas aos empreendimentos de geração (Amapá, Ceará, Espírito Santo e Tocantins) e do parque eólico da EDP Renováveis em Tramandaí (RS) e São José da Lagoa Tapada (PB). A lista completa das localidades está disponível no regulamento do edital.

“A EDP seguirá apoiando projetos que façam a diferença para combater os impactos da pandemia e apoiar o desenvolvimento social das comunidades próximas à nossa área de atuação”, afirma Dominic Schmal, diretor do Instituto EDP.

Categorias

Projetos Culturais: é necessária aprovação prévia na Lei Federal de Incentivo à Cultura, (Lei n° 8.313/91 – artigo 18), devidamente comprovada por cópia da publicação da aprovação do projeto junto à Secretaria Especial da Cultura no Diário Oficial da União. Serão priorizados projetos de formação artística e cultural, com apoio à música, valorização e resgate da cultura local, arte urbana, valorização de artistas periféricos, bem como trabalhos com resíduos nos municípios de São Gonçalo do Amarante (CE), São José da Lagoa Tapada (PB) e Tramandaí (RS).

Projetos Esportivos: é necessária aprovação prévia na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06), devidamente comprovada por cópia da publicação da aprovação do projeto junto à Secretaria Especial do Esporte no Diário Oficial da União. As prioridades do edital são projetos voltados a formação esportiva e lazer em espaços públicos.

Projetos Sociais voltados à Criança e ao Adolescente: é necessária aprovação prévia na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, devidamente comprovada conforme exigências do órgão responsável (municipal, estadual ou federal). Serão priorizadas iniciativas em formação cultural (música) e esportiva; educação ambiental; música em espaços públicos; combate aos impactos da Covid-19; e soluções digitais. Também estarão no foco, em 2022, empreendedorismo, geração de trabalho e renda, diversidade, além de consumo responsável.

Projetos Sociais voltados ao Idoso: é necessária aprovação prévia na Lei Federal nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso, devidamente comprovada conforme exigências do órgão responsável (municipal, estadual ou federal). Há prioridade para saúde e acolhimento; vida saudável; telemedicina; combate aos impactos da Covid-19; e soluções digitais, bem como educação financeira, tecnologia e diversidade.

Sobre o IEDP

Desde que foi fundado em 2009, o Instituto EDP já investiu mais de R$ 130 milhões em projetos socioculturais que beneficiaram mais de 3 milhões de pessoas, em aproximadamente de 450 programas espalhados por todo o País. Somente em 2020, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram mais de 400 mil moradores das comunidades do entorno das áreas de atuação da Companhia. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.