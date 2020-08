Moradores do bairro Santa Mônica, em Guarapari, entraram em contato com a equipe do Portal 27 para fazer reclamações sobre o estado da rua Opala. De acordo com eles, as obras de asfaltamento foram iniciadas em janeiro deste ano, com previsão para finalização em fevereiro.

Um morador informou que apenas dois meses depois, em março, a prefeitura voltou a retomar a pavimentação, mas novamente choveu e todo o material foi levado. Ele afirmou que, pelo menos, com essa retomada, a prefeitura iniciou a obra de um meio-fio, de apenas um lado da rua, porém não finalizada.

Confira fotos da rua, tiradas pelos moradores da Rua Opala, em Santa Mônica, Guarapari.

Insatisfeitos com a situação, os moradores resolveram entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (SEMOP) e foram informados de que na última semana seriam finalizadas as obras, porém nada foi feito. Ainda receberam a informação de que “as usinas não produziam mais asfalto para o momento” e que a obra de asfaltamento seria retomada nesta semana.

Conforme depoimentos de moradores, há mais de 40 dias não se vê sequer uma máquina da empresa no bairro.

A equipe do Portal 27 entrou em contato com a Prefeitura de Guarapari, que não respondeu à demanda.