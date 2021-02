O aumento é o 4º do ano anunciado pela Petrobras, já o diesel também irá subir o preço pela 3ª vez. Do começo do ano até hoje a gasolina brasileira já subiu 34,78%, atualmente o litro é vendido nas refinarias à R$2,48, nas bombas o valor fica próximo à R$5.

Agora, com o novo aumento, a gasolina será comercializada para o consumidor final em um preço médio de R$4,83 por litro, já o diesel chegará no custo final de R$3,87, registrando um aumento de 27,72% no ano. Os valores já são válidos a partir desta quinta-feira (18).

Os novos preços seguem a tendência da política adotada pela Petrobras, que regula o valor de acordo com a cotação do barril de petróleo internacional. O custo destes barris aumentou e alcançou o maior nível desde janeiro de 2020, justificando o aumento também no Brasil.

Por meio de nota, a estatal explicou que mesmo seguindo os preços internacionais, a empresa tenta amenizar um pouco o valor para os brasileiros, situação que gerou reclamações, no mês passado, de empresários que compram petróleo internacional para vender no país.

“O preço médio da gasolina ao consumidor final no Brasil está 17% inferior à média global e ocupa a 56ª posição do ranking sendo, portanto, inferior aos preços observados em 111 países”, afirmou a Petrobras.

Para o valor do diesel, a empresa afirmou que tem um preço inferior ao que é praticado em 123 países, alcançando a 43ª posição no ranking que avalia o custo do petróleo nos países. “Em ambos os casos, os preços médios no Brasil estão abaixo dos preços registrados no Chile, Argentina, Peru, Canadá, Alemanha, França e Itália”, finalizou a estatal por nota.