O criador do projeto, Jackson Michel Rumph, 35, é um ex-morador em situação de rua que trabalha dia e noite em prol dos que estão na mesma condição que ele estava alguns anos atrás, mas diferente de agora, na época ninguém o ajudou a mudar de vida, dificultando muito a situação.

Nos últimos meses o município de Guarapari registrou cenas que estão se tornando cada vez mais comuns, moradores em situação de rua e abandonados em diversos pontos da cidade, tentando ajudá-las a sair desta condição e melhorando a qualidade de vida destas pessoas, um homem criou o projeto “Mais amor por favor”, que as reabilita e reinsere no mercado de trabalho.

“Eu já morei na rua, na época ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão e eu criei esse projeto justamente para isso, para ajudar os que precisam, diferente de quando era comigo, eu resolvi fazer de tudo para tirar eles desta situação”, contou Jackson.

Até hoje o projeto “Mais amor por favor” já tirou 43 pessoas das ruas de Guarapari e as ajudou a arrumar um emprego. Dentre as ações que realizam para ajudar os desabrigados está a distribuição de comida e o oferecimento de uma casa onde possam viver até se reabilitarem, localizada no bairro Coroado, sem qualquer cobrança.

“Nós levamos marmita aos moradores em situação de rua, semana passada distribuímos 120 cachorros-quentes para eles, também temos uma casa de apoio onde damos oportunidade para essas pessoas que querem sair da rua, não cobramos nada. Já conseguimos tirar 43 pessoas dessa situação e arrumar um emprego como pedreiro, eletricista, pastor ou engenheiro”, disse Jackson.

Além dos moradores em situação de rua, o projeto também acolhe as famílias carentes distribuindo comida e outras coisas que necessitem, porém, para continuar cuidando de todos, Jackson está pedindo ajuda. Segundo ele, somente o aluguel do terreno onde fica a casa de apoio custa aproximadamente R$ 500, tirando os custos com alimentação, energia e água.

“Eu sei que estamos em um momento difícil, mas temos que olhar por essas pessoas que estão esquecidas pela sociedade. Minha intenção não é ficar alimentando eles nas ruas, mas através de conversas fazer com que eles saiam das ruas, drogas e tudo mais que estiverem, se reinserindo na sociedade e trabalhando”, finalizou Jackson.

Para os que se solidarizarem com o caso e quiserem mais informações sobre o projeto, para entender ou ajudar de alguma forma, basta entrar em contato pelos números (027) 98889-5726 – Jackson ou (031) 9141-9154 – Kátia.