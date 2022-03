A Rede de Ensino Doctum e a Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo iniciaram, neste mês de março, mais uma pós-graduação presencial na área do Direito.

O curso, Especialização em Direito Notarial e Registral, é extremamente diferenciado e voltado para diversos profissionais deste segmento como: bacharéis, advogados, notários, registradores, corretores de imóveis e despachantes imobiliários.

A aula inaugural aconteceu na sede da Ordem dos Advogados/Espírito Santo (OAB/ES) e contou com a presença do presidente da Escola Superior de Advocacia (Esa/ES), doutor Alexandre Zamprogno e do diretor de Pós-graduação da Esa/ES, doutor Vítor Massante.

Segundo Zamprogno e Massante, o curso é extremamente relevante em diversos aspectos, dada sua proximidade com a sociedade e dará ênfase nas matérias relacionadas às atividades extrajudiciais, de cartórios, englobando aspectos gerais do direito privado, com matérias afetadas ao direito civil, ligadas às práticas cartoriais.

A pós-graduação em Direito Notarial e Registral é uma parceria ofertada pela Doctum, unidade Vitória, e será coordenada pelos professores Rodrigo Reis Cyrino e Rodrigo Santos Neves. De acordo com os coordenadores, estão incluídos módulos relacionados ao direito tributário vinculado às transações realizadas no Tabelionato de Notas e no Registro Imobiliário, pautas comuns às matérias.

Para diretora de ensino da Rede Doctum, professora Janaina Dardengo, a escolha da instituição para ser parceira da OAB/ES, ESA/ES e do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) é o reconhecimento do compromisso que ela possui nos seus mais de 80 anos.

“Ser escolhido pelos órgãos representativos de classe para sermos parceiros no desenvolvimento de um projeto dessa magnitude é uma forma de reconhecimento da seriedade e comprometimento da Rede de Ensino Doctum na formação de seus profissionais e na disseminação do conhecimento científico ligado à prática profissional, fazendo uma ligação direta entre a sala de aula e o mercado de trabalho”, finaliza Janaína Dardengo.