Durante a tarde da última terça-feira (18), policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, no município de Guarapari, diversas drogas como crack, maconha e cocaína, além de dinheiro e um homem com um mandado de prisão em aberto, as ações ocorreram em dois bairros da cidade.

Portal Clube. Enquanto faziam um patrulhamento de rotina no bairro Portal Club, os policiais militares avistaram um homem que apresentava o comportamento suspeito, ficando nervoso ao encontrar a viatura. Desconfiados do homem, os agentes realizaram a abordagem e, ao verificarem os documentos, descobriram que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto.

Ao perceber que o homem estava foragido da justiça, os militares o detiveram, e conduziram-no para a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Praia do Morro, onde o homem será identificado e conduzido para o Complexo Penitenciário.

Santa Mônica. Ainda durante a terça-feira, enquanto realizavam mais um patrulhamento de rotina no bairro Santa Mônica, em Guarapari, os policiais militares avistaram um suspeito, que estava caminhando em direção à um terreno baldio, desconfiados da atitude do homem, os agentes o abordaram e encontraram diversas drogas em posse dele.

Com o suspeito foram encontrados R$105 em dinheiro e uma bucha de maconha, porém próximo ao homem, foram encontrados 52 pinos de cocaína e 76 pedras de crack. O homem foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde será identificado e fichado.