Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação no setor de turismo disponibilizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). São oito diferentes cursos de capacitação distribuídos em mais nove municípios capixabas. As inscrições devem ser feitas nas secretarias municipais de Turismo e as aulas são gratuitas.

Entre os cursos ofertados nos meses de novembro e dezembro estão o de Bem receber o turista; Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação; Garçom; Cozinha mediterrânea, Cozinha italiana; Formação de Barista – preparo e serviço de café; Técnico de Guiamento em Atrativos Naturais; e Técnicas para monitor de turismo.

O secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, destacou a importância destas oportunidades para o setor. “Estamos atendendo à demanda apresentada pelos municípios para a qualificação da mão de obra local, criando oportunidades para melhor receber os turistas”, pontuou.

O Programa de Qualificação para o Turismo é desenvolvido desde junho deste ano e atende a 42 municípios capixabas. Estão com inscrições abertas os municípios de Castelo, Alegre, Jaguaré, Ecoporanga, Mucurici, Mantenópolis, Serra, Aracruz e Guarapari.

Serviço:

Castelo

Curso Cozinha Italiana

Data: 07 a 09/11

Horário: das 13h às 18h

Local: Restaurante Villa Farfalla – Rod. Pedro Cola, s/n – Distrito do Limoeiro, Castelo

Inscrição: (28) 3542-6300 turismo@castelo.es.gov.br

Alegre

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 07/11 a 11/12

Horário: das 8h às 17h

Local: ARIE – Laeth Paiva Gama (Horto Florestal) – bairro Clério Moulin, Alegre.

Inscrição: (28) 3300-0103

Jaguaré

Curso Bem receber o Turista

Data: 07 a 11/11

Horário: das 18h às 22h

Local: EMEF Cipriano Cocco – R. Arlíndo Moreto, 344 – Laquini, Jaguaré

Inscrição: 3769-1080 turismo@jaguare.es.gov.br

Ecoporanga

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 07 a 22/11

Horário: das 13 às 17h

Local: Auditório da Prefeitura de Ecoporanga: Rua Suelon Dias Mendonça, 20 – Centro, Ecoporanga

Inscrição: (27) 99776-5639 smec@ecoporanga.es.gov.br

Mucurici

Curso Garçom – Tipos de serviços em restaurantes

Data: 07 a 18/11

Horário: das 13h às 17h30.

Local: Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte – Rua Rio de Janeiro, s/n, Praça do Mirante, centro.

Inscrição: (27) 99811-8464 turismo@mucurici.es.gov.br

Mantenópolis

Curso Garçom – Tipos de serviços em restaurantes

Data: 07 a 24/11

Horário: 13h às 17h

Local: Polo UAB de Mantenópolis – Rua Tiradentes nº 138 (em cima da rodoviária)

Inscrição: (27) 99925-6839 turismo@mantenopolis.es.gov.br

Serra

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 21/11 a 03/12

Horário: das 8h às 22 h (2ª a 6ª) e das 8h às 17h (Sábado)

Local: SENAC Serra – Av. Talma Rodrigues Ribeiro nº 2881- Portal de Jacaraipe – Serra/ES

Inscrição: turismo.setur@serra.es.gov.br

Aracruz

Curso Garçom – Tipos de serviços em restaurantes

Data: 21/11 a 25/11

Horário: das 8h às 17h.

Local: Restaurante Castanheiras – Rua Guilherme Modenese – 74, Praia do Sauê, Aracruz.

Inscrição: (27) 99958-9513 turismo.cultura@aracruz.es.gov.br

Guarapari

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 21 a 25/11

Horário: das 8h às 17h.

Local: Hotel Por do Sol – Avenida Beira Mar 01 – Praia do Morro. Guarapari/ES.