Os Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas no município de Guarapari neste fim de semana. Suspeitos foram detidos.

Drogas e menor. Tudo começa na tarde de sábado (05), por volta das 16h, militares prosseguiram ao bairro Portal Club para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no local visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita. Após abordagem policial foi localizado em um beco onde eles buscavam o material ilícito 57 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 08 tiras de maconha, R$710,00 (Setecentos e dez reais em dinheiro) e 01 Celular Branco. Dentre os detidos estava um menor de 16 anos que foi apreendido juntamente com os demais e encaminhado para a delegacia.

Drogas no Centro. Durante a madrugada, policiais apreenderam drogas no bairro Centro, próximo ao Marcado de Peixe. Os suspeitos se evadiram ao perceber a aproximação policial, mas os militares localizaram 18 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha e 03 pedras de crack nas proximidades de uma embarcação. Material entregue na delegacia. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional juntamente com todo material apreendido nas ocorrências.