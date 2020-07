O governo do Estado do Espirito Santo informou que o novo decreto publicado hoje (16) pelo prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), é nulo. A informação foi passada ao jornal A Gazeta, que acionou o governo sobre o novo decreto e obteve como resposta que “o decreto da prefeitura é nulo porque está em desacordo com o decreto estadual, e afirmou que já acionou o Ministério Público Estadual”, disse a reportagem.

Até as 22 horas. A matéria de A Gazeta explica que esse decreto da prefeitura até o dia 31 de julho, que libera Restaurantes, pizzarias, cafeterias e hamburguerias com atendimento presencial de segunda a sexta-feira até as 22 horas, e nos sábados e domingos das 11 às 15 horas, está contrariando as normas do decreto estadual.

Segundo A Gazeta, o decreto estadual determina que cidades com Risco Alto, como é o caso de Guarapari, “Não podem ter atendimento presencial após as 18h”.

Confusão. Após ser publicado, novo decreto de combate ao coronavírus publicado pela prefeitura de Guarapari na manhã desta quinta-feira (16), que alterou o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos, deixou a população e os comerciantes confusos.

Medidas são contraditórias. Em nossas redes sociais e em comentários no site, as pessoas alegavam que as medidas são contraditórias, pois o decreto determina horário para ficar em casa, mas permite que as pessoas possam ir a academias e outros estabelecimentos durante o isolamento total (Confira aqui)