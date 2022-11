O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, é o 16º melhor hospital público do País, de acordo com o “Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil”. No total, 40 unidades foram incluídas no ranking, que reconheceu as instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) mais eficientes, bem avaliadas por usuários e que oferecem qualidade e segurança aos pacientes. Os ganhadores foram anunciados nesta terça-feira (08), em premiação nacional inédita realizada em Brasília.

“É com muita alegria que recebemos este prêmio. O Jayme é um hospital público que começou a servir a população capixaba em 2013 e desde então tem demonstrado muita eficiência, atendimento humanístico sempre com grandes resultados. Demonstrou também a sua importância para os capixabas e para população de fora do Estado durante a pandemia, sendo um dos maiores em leitos Covid-19 da América Latina. Parabenizo a gestão da Aebes pelo valioso trabalho durante esses anos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino.

A iniciativa, liderada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES) e a Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconheceu os hospitais públicos que realizam atendimento 100% financiado pelo SUS. As instituições premiadas estão localizadas em onze estados do País, incluindo o Hospital Dr. Jayme Santos Neves no Espírito Santo.

“Recebemos esse prêmio com muito orgulho por todo esforço e dedicação das equipes que trabalham diuturnamente para que nossos pacientes tenham atendimento humanizado, seguro e de qualidade. Sem dúvida, essa é uma imensa responsabilidade. Queremos fazer desse hospital o melhor do Brasil”, destacou Rodrigo André Seidel, presidente da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), que administra o Hospital Dr. Jayme.

No total, 136 hospitais públicos de todo o País foram avaliados pela comissão julgadora, formada por representantes das instituições envolvidas na organização do prêmio (Ibross, Opas/OMS, IES e ONA) e pela professora e pesquisadora Mariana Carreira, da FGV-Saúde. Os critérios para selecionar os hospitais participantes foram “Acreditação nível 3”, emitida pela ONA (Acreditado com Excelência), ou certificação de qualidade plena internacional.

O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, foi eleito o melhor hospital público do País. Em segundo lugar, empatados, ficaram o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, situado na Região Metropolitana da Grande São Paulo, e o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, de Fortaleza, no Ceará. O terceiro colocado foi o Hospital Estadual de Diadema, que fica na região do ABCD, na Grande São Paulo.