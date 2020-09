O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu recentemente um alerta de “tempestade, chuvas intensas e acumulado de chuva” para municípios do sul do Estado na manhã desta segunda-feira (21). As cidades que, possívelmente, serão afetadas são Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Chuva. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu previsão de chuvas em todo o Espírito Santo, com diminuição considerável de temperatura em toda a região.

Estados. Esse alerta vale também para os demais estados da região Sudeste do país; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com informações da Marinha, ventos de intensidade de até 60 km/h devem afetar a cidade de Santos, em São Paulo, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.