A jovem Gabriele de Freitas Lacerda, 22, foi encontrada morta na noite desta última segunda-feira (30) no ponto final do bairro Camurugi em Guarapari. A moça estava desaparecida desde a manhã do mesmo dia e, segundo a polícia, ela foi assassinada com 2 tiros.

O desaparecimento foi informado para a polícia por uma amiga de Gabriele, que contou que a jovem tinha saído na manhã da segunda-feira e não apareceu mais.

Ainda segundo a amiga, Gabriele foi deixada no ponto final do bairro Camurugi por um amigo, e tinha dois homens esperando por ela no local. O amigo enviou a localização do celular da vítima para a polícia, que foi até o local e encontrou Gabriele no meio do mato, virada de barriga para cima com um capacete ao lado.

A vítima levou dois tiros, sendo um no pé direito e um no pescoço. Os policias solicitaram ajuda ao Corpo de Bombeiros para realizar a retirada do corpo.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória, onde aguarda reconhecimento por parte da família.

Até o momento, não há informações do crime, como motivações ou foragidos.