Com a publicação da portaria nº137-R, no último dia 18 de novembro, o governo estadual, em ação conjunta com a secretaria de educação, possibilitou que 76 escolas do estado ofertem um ano a mais para os estudantes do ensino médio.

A 4ª série do Ensino Médio Regular será opcional e exclusiva para os estudantes da 3ª série, que se sentiram lesados com a modalidade de ensino à distância durante a pandemia.

Em Guarapari, somente uma escola irá disponibilizar este serviço, a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Silva Mello, com turmas durante o turno da manhã. Vale lembrar que as vagas são limitadas e exclusivas para os estudantes da rede estadual, as inscrições deverão ser feitas durante o processo de chamada pública.

Como vai funcionar. A 4ª série do Ensino Médio Regular será exclusiva para o ano de 2021, em razão da pandemia, e irá contar com 6 aulas diárias na grade curricular, cada uma com 50 minutos. Os alunos contarão com as mesmas obrigações que tinham nos três primeiros anos do ensino médio e serão avaliados conforme o calendário escolar.

Em caso de desistência ao fim do primeiro ou do segundo trimestre, o aluno irá receber um certificado com o total de horas cumpridas. O estudante também pode cursar a 4ª série do Ensino Médio Regular e solicitar o certificado de conclusão da 3ª série e o histórico escolar.

Serão considerados aprovados os alunos que atingirem as notas e a frequência estipuladas pelo regimento interno da Secretaria de Estado da Educação.