A forte ressaca que atinge o litoral do Espírito Santo, começa a causar destruição na Praia de Meaípe, e o aumento da erosão na região de Porto Grande, na Rodovia ES 060, em Guarapari.

De cima do quebra-mar da praia de Meaípe, o casal de aposentados, moradores do balneário, Elinete Bourguignon, 58 anos, e Sérgio Bertolani, 56, observam o mar agitado e se preocupam mais uma vez com a ressaca que atinge o muro de Meaípe.

“Eu que sou nascida aqui em Meaipe fico triste de ver essa cena. A praia que nós tínhamos, não temos mais. Não tem como descer na areia com essa quantidade de pedras. E quando vem essa ressaca a gente vê mais destruição, porque as obras prometidas nunca saem do papel”, disse Elinete.

Parte da calçada construída na orla foi danificada com as fortes ondas que batem no muro, e pelo menos três rampas de acesso a praia foram parar na areia da praia. “A prefeitura veio e fez essas obras, mas como vimos, bastou uma forte ressaca para começar a destruição novamente. Fica sim a grande preocupação, já que o local pode ser ainda mais destruído se não houver o engordamento da praia”, disse o aposentado Manoel Rosário de Almeida, 68, que visitava a praia na tarde desta terça-feira.