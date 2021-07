Policiais Militares foram acionados na manhã de hoje para averiguarem uma denúncia de furto que aconteceu no bairro Lagoa Funda em um estabelecimento comercial. Chegando no local os PMS fizeram contato com o proprietário que informou que durante a madrugada 3 indivíduos arrombaram a porta do seu estabelecimento e levaram vários itens.

Entre os objetos furtados estavam vários tipos de bebidas, facas e carnes de primeira. Os bandidos foram filmados furtando pelo circuito do local e com o vídeo em mãos, os PMs começaram as buscas. Durante o patrulhamento foi localizado um dos indivíduos com as características vistas no vídeo monitoramento do estabelecimento e abordado com algum dos itens furtados.

Com informações deste indivíduo, os Policiais Militares localizaram o segundo indivíduo com alguns outros objetos produtos do furto. O terceiro indivíduo não foi possível localizar, porém, informaram aos policiais que fica sempre próximo da feira do Centro ou no Mangue da Prainha de Muquiçaba.

Um dos presos, durante a confecção da ocorrência cortou a grade da viatura com a algema e efetuou fuga da delegacia de Guarapari, conseguindo ser encontrado novamente com o apoio das guarnições do 10º BPM. Veja o vídeo do furto