O Portal 27 vai mostrar como está o cenário eleitoral para as eleições municipais de Guarapari. A empresa escolhida para fazer a coleta dos dados foi o Instituto de Pesquisas Perfil, que tem sede em São Mateus e mais de 12 anos de experiência dentro e fora do Estado.

Números. De acordo com Erasmo Carlos Lima, diretor do Instituto Perfil. “Tomamos todos os cuidados para entregar o número mais fidedigno possível. Pesquisamos por toda a cidade, começando pela região norte, região central de Guarapari e Meaípe. O nosso compromisso acima de tudo como pesquisador é com a veracidade dos números”, disse.

Informação. A diretora do Portal 27, Barbara Basílio, explica que essa é uma parceria para trazer informação de qualidade para o leitor. “Muitas pessoas nos perguntam sobre os candidatos e as eleições. Creio que essa pesquisa é um serviço de importância que trazemos para a sociedade de Guarapari”, disse Barbara.

Outros. A pesquisa deve ser publicada no início da semana. Além do cenário eleitoral, o Instituto vai trazer outros assuntos interessantes para o leitor do Portal 27, como opiniões sobre o Coronavírus e as avaliações do governo estadual e federal.

Entrevista. Confira a entrevista com Erasmo Carlos Lima do Instituto de Pesquisas Perfil.