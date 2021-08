Dois homens de 20 e 21 anos foram presos, em flagrante, pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (02). Eles são suspeitos de serem autores de um homicídio contra uma mulher de 52 anos, que ocorreu no mesmo bairro, na noite desse domingo (1º). (reveja aqui)

Buscas. De acordo com as investigações, outro homem de 20 anos também havia participado do homicídio. Ele já foi identificado, mas não foi localizado. Os três estavam presos pelo crime de tráfico de drogas, mas foram soltos há poucos meses.

O caso. No início da noite de domingo, a policiais militares foram ao bairro, apreenderam certa quantidade de drogas em uma quitinete e levaram para à Delegacia Regional de Guarapari. Um dos suspeitos viu uma das moradoras, identificada como Ana Paula da Silva Barbosa, 52 anos, conversando com os policiais e suspeitaram que ela tivesse furtado as drogas ou mostrado a localização. Essa seria a motivação do crime.

“A partir daí os indivíduos pegaram o companheiro da vítima e outro morador da quitinete, levaram para dentro da residência, os torturaram, com coronhadas e enforcamento, pedindo o dinheiro das drogas ou os entorpecentes de volta. Em certo momento, ameaçaram matar a mãe da vítima, mas ela conseguiu fugir e quando se aproximava do portão, um dos suspeitos efetuou um disparo, atingindo a vítima que foi a óbito”, conta o delegado Franco Malini, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Denúncias. Durante as diligências, os policiais receberam informações de testemunhas sobre quem seriam os suspeitos e os localizaram. Eles foram presos no bairro Santa Mônica, em Guarapari e foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por homicídio qualificado, lesão corporal, tortura e associação criminosa. O caso continua sob investigação.