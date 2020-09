O jovem de Guarapari João Victor Souza Ávila fez uma rifa para custear despesas do tratamento da leucemia. João, que tem 24 anos, iniciou a batalha contra a doença no final de 2018 e chegou a precisar de doações de sangue para prosseguir com os cuidados. João Victor cursava Educação Física, quando foi diagnosticado com esse câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções.

Sem auxílio-doença. A família de João não conseguiu que o benefício de auxílio-doença do INSS fosse concedido, e estão na justiça para conseguir. “Foi marcada uma perícia para eu poder conseguir esse benefício, mas foi adiada por tempo indeterminado por causa da pandemia”, afirmou João Victor. “Não sei quando vão me chamar de volta. Não recebemos nada do INSS ainda e estamos dependendo apenas do auxílio emergencial. Sabemos que não é muito, mas ajuda.”

Por conta da leucemia, o jovem precisou abrir mão do sonho de concluir o curso de Educação Física e não pôde trabalhar por conta do tratamento. João conta que recebe suporte financeiro do pai. “Ele recebe um salário, e me ajuda com o que tem”, conta João Victor. Por conta da pandemia da Covid-19, a mãe de João, Lisa, não pôde retomar suas atividades no trabalho, por trabalhar com transporte escolar.

“Ainda estamos sem renda, e o motivo da rifa é que as nossas condições financeiras ainda estão precárias”, afirma João. Diante dessas dificuldades, a famíia de João já promoveu diversas iniciativas, como Noite de Caldos beneficente e rifa para continuar a luta contra a leucemia.

Recuperação. João conta que, por conta do tratamento contra a doença, já está com a saúde “praticamente” restaurada. “Estou seguindo o protocolo de cerca de um ano e meio de tratamento pela frente, mas graças a Deus a pior parte já passou e estou me recuperando muito bem”, comunica João Victor. “Faço a quimioterapia uma vez por mês, mas anteriormente era praticamente todo dia.”

As viagens cansativas para prosseguir com o tratamento, que é feito em Vitória, são alguns dos vários desafios que João passa para continuar a luta contra a leucemia. “Desde o final de 2018 estou em tratamento, e desde então lido com uma quantidade excessiva de medicações, falta de sono e indisposição, além das dificuldades financeiras.”

Planos. Com resultados positivos diante do tratamento, João Victor está otimista e já tem metas para o futuro, quando se recuperar da leucemia. “Apesar de ainda não poder voltar à faculdade, pretendo arrumar um trabalho e finalizar tarefas que não consegui por causa da doença, como aprender a tocar instrumentos musicais e concluir um curso de inglês que comecei antes do diagnóstico”, finaliza João.

Rifa. João afirma que, por conta da falta de renda, foi criada uma nova rifa para melhorar as condições financeiras. “Uma amiga da família, que é filha de uma senhora que também faz tratamento contra a leucemia no mesmo hospital que eu, é dona de uma lojinha no Instagram e doou uma cesta de produtos variados para fazermos uma rifa”, relatou o jovem de 24 anos.

A rifa, segundo João, é de uma cesta de produtos de beleza. “Estamos desenvolvendo a rifa nesse mês e sortearemos daqui a dois meses.” Para comprar a rifa e ajudar João a custear despesas, entre em contato nos seguintes telefones:

João Victor: 27 99813-9125

Luana (namorada): 27 99713-4284

Lisa (mãe): 27 99904-9589

João Carlos (pai): 27 99899-9699