O Supermercado Santo Antônio anunciou o fechamento de mais uma loja. Depois de fechar a loja do bairro Aeroporto em Guarapari no mês de dezembro, agora a empresa anuncia que a loja de Anchieta também será fechada.

Comunicado. A informação foi divulgada pela empresa através de um comunicado aos clientes, onde afirma que “É com muita tristeza que o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, depois de muita luta e tentando vencer os desafios da Crise econômica, bem como os reflexos dos últimos acontecimentos informa que a partir do dia 22 de janeiro, quarta-feira, está ENCERRANDO todas as suas atividades, nesta Unidade de Anchieta.” Veja o comunicado.

A empresa alega que está fazendo uma reestruturação após a venda e posteriormente recuperação da empresa junto a justiça. E o fechamento desta loja é reforçado pela crise econômica do Brasil e também ao fechamento da Samarco.