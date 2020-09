Os turistas que seguem para o balneário de Piúma, litoral sul do estado, poderão ser barrados enquanto o município estiver classificado como risco alto na Matriz de Risco elaborada pelo governo. A medida foi publicada no novo decreto emitido pela prefeitura.

Os visitantes que chegarem de ônibus, vans e demais veículos de turismo, não poderão ter acesso a cidade, uma vez que a o município decidiu fazer a restrição do fluxo de turistas através das barreiras instaladas nas entradas de Piúma.

As praias também estão fechadas e segundo o decreto fica proibida a permanência de banhistas na orla. No período de 21h até as 05h foi determinado isolamento total.

“No horário de 21h até as 5h as autoridades policiais e sanitárias devem abordar as pessoas que transitam pelo território municipal, com o intuito de recomendar que se recolham às dependências de suas residências”, informou o decreto.

O município determinou ainda que os servidores responsáveis pela fiscalização poderão pedir apoio da Polícia Militar para atuar na dispersão de aglomerações nas praias, vias públicas, praças e demais locais.

O decreto nº 2.082 determinou horário reduzido do comércio. As lojas podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h, e ficam proibidas de abrir aos sábados e domingos.

Ficam proibidos de abrir, as instituições financeiras, escolas e faculdades privadas e públicas, museus, espaços culturais, clubes, áreas de lazer, locais com piscinas públicas, bibliotecas, academias populares, e o funcionamento de quadras esportivas e campos de futebol.

Voltam ao home office os trabalhadores que atuam na área administrativa, incluindo escritórios de contabilidade, advocacia, consultorias, corretagem, tecnologia da informação e similares. Os bares e quiosques podem abrir apenas para o serviço de Delivery e entregas na parte externa dos estabelecimentos.