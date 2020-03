Os atendimentos presenciais nas agências do Sicoob ES serão suspensos a partir desta segunda-feira (23), com previsão de retorno no dia 6 de abril próximo. A medida segue orientação do Governo do Estado.

Para preservar a saúde dos cooperados e dos profissionais, a instituição financeira cooperativa recomenda a realização das operações por meio de canais digitais, como o aplicativo Sicoob e o Internet Banking.

Estas ferramentas viabilizam a realização de operações como pagamentos, consultas de saldos e extratos, transferências, investimentos, débito automático, empréstimos (simulação e contratação), extrato das faturas de cartões e recarga de celular.

Serviços internos

Internamente, serão mantidos alguns serviços e o atendimento de casos específicos, como o adiamento de prazos e a liberação de crédito emergencial para pessoas e empresas prejudicadas pela pandemia. Esse suporte será realizado das 12 às 15 horas.

O diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina, destaca que os associados podem entrar em contato com a cooperativa por meio do chat, no aplicativo.

Prevenção

As orientações indicadas pelo Ministério da Saúde foram adotadas pelos colaboradores, como higienizar constantemente as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, evitar aglomerações, manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos pessoais.

Os funcionários que fazem parte do grupo de risco já tinham sido orientados e liberados para permanecer em casa. Além destes, outros colaboradores estão atuando em sistema de home office desde o início desta semana.