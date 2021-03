Em virtude da não circulação dos ônibus conforme determinação do governo do Estado nesta semana, a Prefeitura de Guarapari divulgou que vai realizar uma operação especial de transporte exclusivo para atender os profissionais de saúde e da assistência social do município.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir a continuidade dos serviços essenciais na cidade. A empresa que presta serviço de transporte público municipal, Lorenzutti, irá ofertar dois ônibus de linha para o transporte exclusivo dos servidores municipais

Horários. A medida vale entre os dias 29 de março a 01 de abril de 2021 da seguinte forma:

Horário: matutino – 06h

Itinerário 1: Saída da praça Vitória – Kubsticheck – Olaria – Centro – Muquiçaba – Bela Vista – Aeroporto – Pedreira – Perocão – Santa Mônica – Trevo de Setiba;

Itinerário 2: Saída do Trevo de Setiba – Santa Mônica – Perocão – Pedreira – Aeroporto – Bela Vista – Muquiçaba – Centro – Olaria – Kubsticheck – Praça Vitória;

Horário: vespertino – 16h

Itinerário 1: Saída da praça Vitória – Kubsticheck – Olaria – Centro – Muquiçaba – Bela Vista – Aeroporto – Pedreira – Perocão – Santa Mônica – Trevo de Setiba;

Itinerário 2: Saída do Trevo de Setiba – Santa Mônica – Perocão – Pedreira – Aeroporto – Bela Vista – Muquiçaba – Centro – Olaria – Kubsticheck – Praça Vitória;

O município orienta aos servidores que estejam preferencialmente de uniforme ou roupa branca para melhor identificação, portando crachá ou documento oficial de identificação com foto para acesso ao ônibus. O pagamento será efetuado exclusivamente por meio do cartão vale-transporte.

Ainda segundo a prefeitura, para o transporte público intermunicipal e interior, será realizado através da Gerência de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Plantonistas (servidores da UPA) terão também transporte à disposição gerenciado pela Direção da Unidade.