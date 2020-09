Um turista de 45 anos faleceu ao se afogar nesta manhã (02) na Praia do Morro, em Guarapari. O turista, que era mineiro, foi identificado pelo nome João Paulo e era morador da cidade de Lagoa Santa.

De acordo com informações concedidas pelo corpo de salvamento marítimo de Guarapari, João Paulo chegou de manhã com uma criança e uma amiga. Antes do turista entrar na água, a amiga chegou a aconselhar que ele não entrasse no mar, por estar agitado. “Ele disse que sabia nadar e entrou. A amiga foi para a areia cuidar da criança, 15 minutos depois, ela disse que olhou para a frente e não o viu na água mais”, informou um guarda-vidas.

Guarda-vidas. Em choque, a amiga acionou o salvamento marítimo do posto mais próximo. A equipe avistou o corpo de bruços, bem afastado, e prosseguiu com o resgate. Ao trazer João Paulo à areia, iniciou-se o procedimento de primeiros socorros, mas João não reagiu. Logo foi acionado o Corpo de Bombeiros.

Samu. Com a ambulância avançada, o Samu foi acionado. O turista foi encaminhado ao hospital. O guarda-vidas afirma que a criança ficou com a equipe de salvamento marítimo na praia, para que a amiga seguisse ao hospital com João Paulo. “Ao retornar para a praia, ela nos informou que ele sofreu um ataque fulminante na água e isso estava escrito no laudo”, informou o guarda-vidas.

Perigo. A equipe de salvamento marítimo esclarece que o mar da cidade está muito perigoso. Mesmo com o decreto de praia fechada, devido à pandemia, os turistas que chegarem às praias devem procurar pelos guarda-vidas no ambiente, porque estariam sempre informando sobre as condições do mar e os melhores pontos para banho.