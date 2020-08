Com investimentos da ordem de R$ 15 milhões, o Grupo Coutinho marca para outubro a abertura do Atacado Vem e a inauguração da nova área comercial do Extracenter. As duas operações estão localizadas no bairro Muquiçaba, em Guarapari, e fazem parte de um robusto plano de expansão da companhia no Espírito Santo.

A nova loja no segmento de atacarejo de Guarapari demandará a criação de um total de 250 vagas de empregos, sendo que os postos de trabalho diretos serão para cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.

O Atacado Vem possuirá ambiente refrigerado, estacionamento privativo com mais de 250 vagas para carros, motos e bicicletas, além de acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. Contará com mais de 8 mil itens à venda no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue. Destaque para os insumos de Food Service, com sortimentos de embalagens institucionais e descartáveis, além de conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros produtos para pequenos e médios comerciantes.

Já o centro de compras Extracenter terá sua Área Bruta Locável (ABL) ampliada em 1.400 m², com capacidade para receber 12 novas lojas divididas em dois pavimentos. Entre as novas operações já confirmadas estão uma clínica médica da operadora MedSênior e uma academia de ginástica. Ao todo, o empreendimento passará a reunir 59 estabelecimentos comerciais. Após a conclusão das obras, os novos pontos comerciais do mall devem criar aproximadamente 110 vagas de empregos diretos para os cargos de vendedor, estoquista, operador de caixa, entre outras funções.

Por dentro do plano de expansão do Grupo Coutinho. O projeto de expansão do Grupo Coutinho em 2020 inclui a abertura de seis lojas, sendo um Atacado Vem já inaugurado em fevereiro, na BR-101, em Laranjeiras, em Serra, e outro inaugurado em março, no bairro de Vila Nova de Colares, também na mesma cidade. Em outubro ocorrerá a abertura do terceiro Atacado Vem em Guarapari. Complementam a lista outras três novas unidades da bandeira Extrabom e uma ampliação e revitalização. Duas unidades do Extrabom já foram inauguradas esse ano, uma em Colina de Laranjeiras e outra é a âncora do empreendimento Extracenter em Laranjeiras, ambas no município de Serra. A terceira unidade também será a âncora do empreendimento Extracenter, uma parceria com o investidor Nazca Advisors, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.

Já no 4º trimestre deste ano está prevista o término das obras de revitalização e ampliação da loja Jacaraípe, em Serra, que passará a contar com mais de 2.200 m² de área de vendas. O Grupo Coutinho estima que a nova loja de Viana e a reinauguração de Jacaraípe deverão demandar a criação de mais 250 vagas de empregos diretos e indiretos.

Para 2021, o Grupo Coutinho tem programado a inauguração de três lojas. As novas unidades ficarão situadas em municípios da Região Metropolitana de Vitória, sendo uma na avenida Serafim Derenzi, no bairro de Santo Antônio, em Vitória. A segunda na avenida Minas Geras, em Jacaraípe, em Serra, e uma terceira com endereço a ser definido. As novas operações vão gerar mais 550 vagas de empregos diretos e indiretos

Para concorrer às oportunidades de trabalho, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. O plano de expansão do Grupo Coutinho em 2020 totaliza investimentos da ordem de R$ 95 milhões.