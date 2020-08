A prefeitura de Guarapari, divulgou que na última quarta-feira (29), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari recebeu a equipe da Vigilância Sanitária Estadual para vistoria em atendimento a uma denúncia anônima recente, em relação às instalações do Ambulatório de Síndromes Respiratórias, ou seja, as tendas que foram instaladas em maio (veja aqui) no estacionamento da UPA, para atender às demandas de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Segundo a prefeitura, “foi constatada a REGULARIDADE sanitária do local”. Ainda de acordo com o comunicado da prefeitura, a vistoria levou em consideração a instalação do ambulatório, o remanejamento dos fluxos de coleta de lixo, o abastecimento de alimentos, os medicamentos e insumos, e das funerárias.

O município ainda explicou que também foi verificado o fornecimento e uso dos EPI’s, triagem das síndromes respiratórias e enfermarias de apoio e isolamento, para internação dos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.