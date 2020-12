O final de semana foi de praias e comércios cheios em Guarapari. Mesmo com a cidade em Risco Alto para Coronavírus, o que se viu foi uma cidade bastante movimentada neste final de 2020. Na manhã de hoje (28), satisfeitos com o movimento, comerciantes e empresários acionaram a redação do Portal 27 para saber das novas restrições mais severas para Risco Alto, que podem endurecer o funcionamento do comércio da cidade.

Moderado. Até o momento, a informação é que continua valendo em Guarapari o decreto de Nº 626/2020, que foi publicado na última quarta-feira (23). Esse decreto continha restrições mais leves, pois era de quando a cidade estava em Risco Moderado, e continua em validade, pois ainda não foi publicado um novo decreto para Risco Alto.

Cinemas. Ainda na quinta-feira (24), o prefeito editou e publicou um novo decreto Nº 637/2020, no qual fez alteração no Nº 626/2020 e autorizou as atividades dos cinemas na cidade. (Veja aqui).

Reunião. Ou seja, mesmo em Risco Alto, a cidade continua trabalhando com o decreto de Risco Moderado, até que a prefeitura faça o novo decreto. A prefeitura informou a imprensa que essa semana vai fazer uma reunião com o comitê que discute o Covid-19, para definir a publicação do novo decreto para uma cidade em Risco Alto.